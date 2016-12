Ciclismo, Nibali show a Superga: si conferma campione italiano

27 giugno 2015

Per Nibali il successo giusto al momento giusto. Visto che il 4 luglio parte il Tour de France e Vincenzo si prepara al non impossibile bis dopo il trionfo del 2014, con la maglia gialla portata fino a Parigi. E di più: Nibali non vinceva una gara dal 24 luglio dello scorso anno, ovvero l'ultimo giorno del Tour, e qualcosa mancava alle sue convinzioni.

"Un anno senza vittorie non è facile da sopportare. Avevo qualche timore, il timore di sbagliare. E' andata bene e sono sollevato. Ora ho trovato le sensazioni che cercavo". Il Tour lo aspetta. Appuntamento a Utrecht, in Olanda, sabato 4 luglio.