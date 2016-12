Ciclismo, Nibali non si accontenta: "Ora voglio l'Olimpiade"

30 maggio 2016

Archiviata la straordinaria vittoria del Giro d'Italia con una cena con la squadra e tutta la famiglia all'università del gusto di Pollenzo, Vincenzo Nibali si proietta sulle Olimpiadi in Brasile. "Avevo due obiettivi a inizio stagione, uno era il Giro e l'ho centrato - ha detto all'Ansa -. Adesso sotto col secondo, le Olimpiadi di Rio, una gara di grande fascino e con un tracciato adatto a me. Ora lavoro per raggiungere questo secondo traguardo".