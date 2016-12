Ciclismo: Nibali in forma Tour, in giallo al Delfinato

12 giugno 2015

Straordinaria prova di forza per lo 'Squalo dello stretto', in fuga dai primi metri. Ai meno 1,5 km dall'arrivo Nibali scatta lasciando al palo i compagni di fuga. Quando ormai il primo successo stagionale sembrava cosa fatta, Rui Costa lo raggiunge e lo supera a 500 metri dal traguardo. Nibali chiude secondo a 5" ma può comunque festeggiare per la conquista della maglia gialla. Terzo Valverde. In classifica generale il corridore dell'Astana vola al comando con 29 secondi di vantaggio proprio su Rui Costa e 30 su Valverde. Soltanto settimo a 1'21 Froome, arrivato oggi a oltre 2 minuti dal portoghese ex Campione del Mondo.

"Sono felice a metà, perché volevo la vittoria di tappa - le parole a caldo di Nibali - . Ma nel finale Rui Costa è stato quello che ne aveva di più. Avere la maglia gialla è bello, ma quella che voglio io si deve prendere a luglio. Difenderla qui al Delfinato? Vedremo, ho speso molto e ci aspettano altri due giorni difficilissimi". Domani va in scena la settima e penultima tappa da Montmelian a Saint Gervais Mont Blanc di 155 km con ben cinque Gran Premi della montagna di prima categoria.