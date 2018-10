Ciclismo, Moscon si conferma campione italiano a cronometro

04/10/2018

Dopo il quinto posto ai Mondiali di Innsbruck Gianni Moscon conferma il suo ottimo momento di forma e si laurea campione italiano a cronometro. A Cavour il corridore del Team Sky ha bissato il successo dello scorso anno precedendo per due secondi Filippo Ganna. Terzo posto per Fabio Felline. I 41 km del percorso piemontese sono stati percorsi da Moscon in 48'24": 2" di vantaggio su Ganna e 57" su Felline.