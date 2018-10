Ciclismo, morto il 23enne belga Duquennoy

06/10/2018

Il ciclismo piange la scomparsa di un suo giovane protagonista. Si tratta di Jimmy Duquennoy , belga di 23 anni , che correva per la WB-Aqua Protect-Veranclassic . "È morto inaspettatamente venerdì sera a casa sua - ha comunicato il team -. Era un giovanotto gioviale, gentile e aperto". Non sono ancora note le cause del decesso, ma alcuni media riportano la notizia secondo la quale il corridore sarebbe rimasto vittima di un attacco cardiaco .

"Tutta la squadra porge le più sincere condoglianze alla famiglia e alle persone vicine a Jimmy. Riposa in pace". La WB-Aqua WB-Aqua Protect-Veranclassic, squadra nella quale Duquennoy correva da professionista, ha diramato in comunicato pieno di dolore per la morte del giovane. "Aveva cominciato con noi, fin dalle squadre giovanili, con la Color-Code-Aquality Project, prima di passare professionista nel 2016". Mercoledì scorso Duquennoy aveva partecipato alla Sparkassen Muensterland, classica tedesca di fine stagione, nella quale si era ritirato. È stato ritrovato senza vita nella sua casa a Tournai.



Duquennoy, al di là di qualche piazzamento in questa stagione, era balzato alle cronache durante la Parigi-Roubaix per una spettacolare caduta in diretta tv. La sua morte non è la prima che colpisce il ciclismo belga in questa stagione: proprio alla Parigi-Roubaix era deceduto Goolaerts, 23 anni, corridore della Veranda's Willems-Crelan, per un arresto cardio-circolatorio.