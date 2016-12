Ciclismo: morto Demoitié, investito da una moto alla Gand-Wevelgem

28 marzo 2016

Antoine Demoitié non ce l'ha fatta. Il ciclista belga di 25 anni, travolto da una moto dopo una caduta a Sainte-Marie-Cappel, durante la Gand-Wevelgem, corsa classica in Belgio, è deceduto nella notte. Inizialmente portato in ospedale a Ypres, nelle Fiandre occidentali, Demoitié era stato poi prontamente trasferito al reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Lilla in Francia a causa della gravità delle sue condizioni.