Ciclismo, morta a 22 anni Chiara Pierobon

1 agosto 2015

Il mondo del ciclismo piange Chiara Pierobon. L'atleta della Top Girls, 22 anni appena, era in viaggio verso Ingolstadt per la VII prova di Coppa del Mondo. Un improvviso malore, poi la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Nel comunicato diffuso dalla società sul proprio sito, si fa riferimento a una possibile embolia polmonare. La ciclista veneziana avrebbe dovuto partecipare agli Europei under 23 a Tartu.