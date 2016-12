Ciclismo, Mondiali Richmond 2015: Sagan è campione del mondo

27 settembre 2015

Davvero spettacolare e irresistibile l’azione di Sagan che, scattato a due chilometri dalla fine, ha fatto il vuoto in discesa ed è riuscito a mantenere il vantaggio conquistando il titolo mondiale per la prima volta in carriera. Nell’albo d’oro succede al polacco Michal Kwiatkowski che lo scorso anno si era imposto sull’australiano Simon Gerrans. Sagan, primo slovacco nella storia del ciclismo a indossare la maglia iridata di campione del mondo, non ha trovato resistenze e la coppia Matthews-Navardauskas si è dovuta accontentare della volata di consolazione che ha premiato l’australiano.



In chiaroscuro la prova degli azzurri di Cassani, che sono riusciti a restare per buona parte della corsa nelle prime posizioni del gruppo per poi crollare nella parte conclusiva del tracciato, lungo complessivamente 261 chilometri. Il migliore è stato Giacomo Nizzolo che si è piazzato al 18esimo posto con un distacco di tre secondi da Sagan. Senza squilli le prove di Vincenzo Nibali, Diego Ulissi e Matteo Trentin. Sfortunata la gara di Daniel Oss, costretto presto al ritiro a causa di una ferita al ginocchio destro rimediata dopo un contatto con il lussemburghese Drucker.