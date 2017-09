Ciclismo, Mondiali Bergen: i convocati di Cassani

14 settembre 2017

Il ct della Nazionale italiana Davide Cassani ha comunicato i nominativi degli 1 1 convocati per i Mondiali di ciclismo di Bergen (Norvegia, 16-24 settembre). Questa la lista: Sonny Colbrelli, Gianni Moscon, Matteo Trentin , Elia Viviani, Alessandro De Marchi, Salvatore Puccio, Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Daniele Bennati. Riserve Davide Villella e Marco Canola. Trentin e Viviani saranno le nostre punte di diamante nella prova in linea.

Un circuito non troppo selettivo quello di Bergen, tanto che il ct Cassani quando fece un primo sopralluogo nell'aprile del 2016 pronosticò "una volata di 40-50 corridori, adatto quindi a velocisti che tengano bene su quegli strappi". L'Italia affiderà le sue speranze di vittoria soprattutto su Matteo Trentin ed Elia Viviani. Il corridore della Etixx-Quick Step è in grande forma e ha vinto ben quattro tappe alla Vuelta. Periodo positivo anche per il ciclista del Team Sky, reduce da un agosto spettacolare, impreziosito dalla vittoria a Plouay.



L'Italia dovrà fare attenzione soprattutto a Peter Sagan: il fuoriclasse slovacco va alla caccia del terzo trionfo iridato. Da seguire anche Michal Kwiatkowski, l'iridato 2014 rinato nel 2017 grazie ai successi nella Strade Bianche e alla Milano-Sanremo. Attenzione anche al norvegese Edvald Boasson Hagen, che sarà galvanizzato dal pubblico di casa e che negli ultimi mesi ha ritrovato lo smalto dei vecchi tempi.