Ciclismo, Mondiali: Alessio d'argento nella crono donne juniores

24/09/2018

Prima medagli italiana ai Mondiali di ciclismo in corso a Innsbruck. In Austria la padovana Camilla Alessio ha infatti conquistato l'argento, alle spalle dell'olandese Rozemaijn Ammerlaan, nella prova a cronometro donne juniores. La vincitrice ha chiuso i 19,8 chilometri del percorso con il tempo di 27'02"95, con l'azzurra seconda a 6"80. Terzo posto per la figlia d'arte britannica Elynor Backstedt.

Sia la Amerlaan sia la Alessio sono al primo anno nella categoria. L'azzurra è stata la più veloce nel secondo tratto del percorso. A metà gara pagava più di 11" alla Ammerlaan, che è stata comunque brava a tenere duro pur cedendo qualche secondo. E' stata quindi una sfida di spessore tecnico, in cui non è riuscita a inserirsi Vittoria Guazzini, la più quotata tra le azzurre alla vigilia. Per lei il sesto posto, mentre ha chiuso in 21/a posizione la terza azzurra Giorgia Bariani.