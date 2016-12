Ciclismo: Mark Cavendish va alla MTN-Qhubeka

29 settembre 2015

Passato tra i professionisti nel 2007 con la T-Mobile, il velocista nato sull’Isola di Man ha vinto 134 corse ed è il plurivittorioso tra i pro’ ancora in attività. Nel suo palmares, oltre al Mondiale di Copenaghen del 2011, anche la Milano-Sanremo 2009, 26 tappe al Tour de France e 15 tappe al Giro d’Italia. In questo 2015 ha finora collezionato 15 vittorie, per un totale di 44 trionfi con il team che lascerà a fine stagione

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di questo team - ha detto Cavendish -. E' una squadra che ho seguito da vicino e ho visto come si è sviluppata soprattutto in questa stagione. Sono rimasto impressionato dallo spirito, dalla forza e dal dinamismo del gruppo. L'obiettivo è quello di aiutare a vincere ancora più gare, grazie all'aiuto di altri nomi prestigiosi come Renshaw, Boasson-Hagen, Farrar, Teklehaimanot e Cummings, e di aiutare il talento dei giovani a venir fuori".