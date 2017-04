Ciclismo, la moglie di Scarponi: "Grazie a tutti"

22 aprile 2017

"Grazie a tutti". Anna Tommasi, moglie di Michele Scarponi, ha voluto ringraziare attraverso un post su Instagram tutti coloro che hanno avuto un pensiero per il marito, scomparso in un incidente stradale mentre si stava allenando. La donna ha anche pubblicato una foto che ritrae il ciclista marchigiano a testa bassa mentre si prepara per una tappa, con i due figli che lo osservano da dietro.