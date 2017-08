Ciclismo, la Cretti lascia l'ospedale di Benevento

2 agosto 2017

Claudia Cretti, la ciclista bergamasca rimasta vittima di un grave incidente lo scorso 6 luglio durante il Giro d'Italia femminile, ha lasciato la scorsa notte l'ospedale Rummo di Benevento, per trasferirsi in un centro specializzato di riabilitazione psicomotoria. Prima di lasciare l'ospedale, Valentino Villa, presidente della Valcar, la squadra professionistica per la quale corre Cretti, ha consegnato alla mamma di Claudia, la maglia della squadra.