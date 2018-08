Ciclismo: Jan Ullrich arrestato a Maiorca

04/08/2018

Jan Ullrich ha passato la notte in una stazione di polizia dopo essersi introdotto di nascosto nella villa del vicino di casa a Maiorca. Violazione di domicilio l'accusa, tanto basta per far scattare l'arresto dopo che l'ex ciclista tedesco avrebbe scavalcato la recinzione di confine per unirsi alla festa del regista Til Schwieger a cui non era stato invitato. Dopo cinque ore è stato rilasciato: "Non era la vacanza che mi sarei aspettato".