Ciclismo, Ivan Basso torna a pedalare

17 agosto 2015

Ivan Basso è tornato in sella. A Livigno, in una conferenza stampa, il corridore varesotto ha parlato del suo possibile ritorno nel ciclsimo 32 giorni dopo l'operazione per il tumore al testicolo scoperto durante il Tour de France: "Nella vita non esiste soltanto l'agonismo e oggi non sono in grado di dire se tornerò alle gare. Sono felice di essere tornato a pedalare, perché ciò aiuta il mio benessere psicofisico".

A SETTEMBRE LA VISITA DI CONTROLLO

"Il primo settembre sarò sottoposto a un'importante visita di controllo al San Raffaele di Milano. Non si tratta di una visita di routine, ma specifica, mirata. Siamo tuttavia molto ottimisti sul mio futuro dopo l'ottimo lavoro svolto dal professor Montorsi e dalla sua equipe", ha spiegato Basso. "Nella vita non esiste soltanto l'agonismo e oggi non sono in grado di dire se tornerò alle gare. È vero, invece, che non ricordo di avere mai fatto una vacanza cosi' lunga, sicuramente e' da anni che non mi capitava di stare un mese senza pedalare". "Ora - ha aggiunto - sono davvero molto felice di tornare a farlo. Anche se non esiste solo l'agonismo devo riconoscere che la bicicletta è felicità, vita e benessere".