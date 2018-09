Ciclismo, Innsbruck 2018: Guderzo di bronzo nelle donne

29/09/2018

Infinita Tatiana Guderzo che ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea delle donne ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck. Prova di cuore per l'azzurra che, dopo aver speso tanto, è riuscita a scattare a poco più di 15 km dal traguardo salutando la compagnia di cinque avversarie. Per l'Italia è la quarta medaglia in questa rassegna iridata. Medaglia d'oro a una splendida Anna van der Breggen (Olanda), argento alla Spratt (Australia)