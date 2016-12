Ciclismo: impresa Froome, tappa e trionfo al Delfinato

14 giugno 2015

Pronti-via e come spesso accade scatta dal chilometro zero la fuga di giornata, composta da 13 corridori. Ai meno 70 dal traguardo in discesa Tony Martin mette il turbo e saluta i suoi compagni d'attacco. Il tedesco della Etixx-Quickstep supera indenne il muro di Lacets de Montvervier, una rampa di 3400 metri con pendenze costantemente in doppia cifra, e arriva a guadagnare oltre un minuto e mezzo sui primi fuggitivi. I contrattaccanti, rimasti in 8 e guidati dal belga Bart De Clercq, agganciano Martin ai meno 18. Ci prova anche Stephen Cummings ma il gruppo dei migliori chiude tutte le fughe all'attacco dell'ultima asperità quella di Modane Valfrejus.

Nibali si mette al comando per lanciare il compagno in Astana Michele Scarponi. Ad approfittarne è però Chris Froome che si lancia da solo verso il traguardo ai meno 2,5. La maglia gialla Van Garderen prova a resistere ma crolla nel finale e arriva addirittura quarto dietro a Rui Costa e Yates. Froome vince così la maglia gialla con 10 secondi di vantaggio sull’americano della Bmc e conquista per la seconda volta in carriera il Giro del Delfinato (dopo quello del 2013). Terzo nella generale il portoghese Rui Costa a 1'16" dal corridore del team Sky. Fuori dai primi 10 Vincenzo Nibali.