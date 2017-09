Ciclismo, il Mondiale del 2019 assegnato a Pruszkow (Polonia)

19 settembre 2017

Dalla prossima stagione verrà ridotto da 9 a 8 il numero dei corridori per squadra al via nei Grandi Giri (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna). Lo ha annunciato l'Uci, riunitosi a Bergen dove si stanno attualmente svolgendo i mondiali di ciclismo. La decision è stata presa per migliorare la sicurezza dei ciclisti e degli spettatori. Nelle altre corse a tappe il numero di ciclisti schierabili è sceso a 7. L'Uci ha inoltre assegnato il Mondiale del 2019 a Pruszkow (Polonia)