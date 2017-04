Ciclismo: il francese Offredo aggredito con taglierini e mazze da baseball mentre si allenava

25 aprile 2017

Disavventura da incubo per Yoann Offredo. Il 30enne corridore del team Wanty Groupe-Gobert è stato aggredito mentre si allenava i bici insieme a due amici. Il francese è stato assalito da uomini con taglierini e mazze da baseball, come lui stesso ha raccontato in un post su Facebook. "Ho il naso rotto, una costola dolorante e lividi su tutto il corpo, ma soprattutto sono sotto shock. Non pensavo che questo mestiere sarebbe stato così pericoloso"