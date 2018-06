Ciclismo: grave l'olimpionica Vogel, operata alla spina dorsale

27/06/2018

Dramma nel ciclismo tedesco. Kristina Vogel , due ori e un bronzo tra Londra 2012 e Rio 2016 nel ciclismo su pista si è scontrata con un altro sprinter mentre si allenava. La 27enne ciclista è stata portata prima in ospedale a Cottbus, poi elitrasportata al Trauma center di Berlino dove è stata operata alla spina dorsale. "Siamo molto preoccupati per Kristina, sta davvero male" ha detto il tecnico della nazionale tedesca, Detlef Uibel.

Per la sfortunata ciclista si tratta del secondo incidente della sua carriera: nove anni fa la pistard tedesca si scontrò infatti con un'auto durante un allenamento su strada, rimanendo in coma indotto per due giorni con una vertebra rotta e fratture alla mascella, alle braccia e alle mani. Dopo quel drammatico scontro riuscì a tornare in sella per vincere 11 titoli mondiali e tre medaglie olimpiche nello sprint. Questa volta la battaglia si preannuncia molto pià dura e faticosa.