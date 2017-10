Ciclismo, GP Beghelli 2017: fuga in solitaria e vittoria per Sanchez

1 ottobre 2017

Luis Leon Sanchez ha vinto il GP Beghelli 2017. Lo spagnolo dell'Astana ha tagliato il traguardo in 4h27'38'' dopo una fuga solitaria partita alla fine dell'ultimo giro. La volata per il secondo posto, invece, ha premiato Sonny Colbrelli. L'azzurro del team Bahrain-Merida ha battuto il connazionale del Team Sky Elia Viviani. Dopo tre anni di fila, a vincere non è un italiano.