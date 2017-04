Ciclismo, Gilbert salta anche il Giro

18 aprile 2017

In una nota la Quick-Step ha riferito che dopo un consulto con lo staff medico della squadra si è deciso che il campione del Belgio dovrà restare a riposo per almeno due settimane. Questo significa che non sarà a via per l'edizione numero 100 del Giro d'Italia, che partirà il 5 maggio da Alghero in Sardegna. "È un duro colpo per me perdere il Giro - ha spiegato Gilbert - una bella gara in cui mi sono sempre divertito in passato, ma questo tipo di lesioni sono delicate e si consiglia di non affrettare le cose. Nonostante questa battuta d'arresto, resto ottimista e ora guardo con ancora più motivazione per la seconda parte della stagione".