Ciclismo, Europei: Trentin d'oro nella prova su strada maschile

12/08/2018

Nella prima parte di gara vanno all'attacco Mihkel Raim (Estonia), Polychronis Tzortzakis (Grecia), Robert-Jon McCarthy (Irlanda), Krists Neilands (Lettonia), Roland Thalmann (Svizzera), Josef Cerny (Repubblica Ceca) e Matthias Krizek (Austria), con Italia, Francia e Belgio che si incaricano di dettare il ritmo in testa al gruppo degli inseguitori, staccato di circa tre minuti dai fuggitivi. Dopo un po' l’estone Raim si rialza e al comando della corsa restano in cinque, con il vantaggio che sale a cinque minuti. Davanti c'è una caduta che sfilaccia il gruppetto degli attaccanti, che però dopo poco si ricompone, ma il destino dei sei è segnato e infatti il gruppo li riassorbe. Il colpo di scena arriva a poco meno di 100 km dal traguardo, quando il gruppo dei migliori si spezza e dietro resta anche il campione del mondo e grande favorito Peter Sagan (parso comunque in condizioni non ottimali sin dal via), che poi si ritira. Probabile che abbiano inciso anche le pessime condizioni atmosferiche, con freddo e pioggia sin dal mattino.



Inizia allora una fase molto nervosa della corsa, con continui tentativi di attacco. In uno di questi si infilano anche gli azzurri Cimolai e Trentin, insieme ali belgi Van Aert e Meurisse, allo svizzero Albasini, agli olandesi Van Der Poel e Lammertink, al tedesco Denz, al francese Perichon e allo spagnolo Herrada Lopez. La fuga prende rapidamente il largo e a 35 km dalla fine della gara i dieci al comando hanno due minuti di vantaggio sul gruppo principale. Margine che cresce ancora, tanto che ben presto si capisce che saranno proprio i dieci attaccanti a giocarsi il titolo europeo e le medaglie. A sconvolgere le carte tra i dieci di testa ci pensa una caduta a meno di 10 km dal traguardo, dopo la quale restano in testa solo in cinque, tra cui entrambi gli italiani (bravissimo Cimolai a rientrare dopo aver perso contatto a causa della caduta). Con loro ci sono Van Aert, Van der Poel ed Herrada Lopez. Ai -7 km scatta Cimolai ma Van Aert va a riprenderlo. I cinque allora tirano un po’ i remi in barca e a un chilometro dal traguardo rientra su di loro l’altro belga Meurisse. Ma cambia poco: parte lo sprint per le medaglie e Matteo Trentin non si fa sorprendere, precedendo l’olandese Van der Poel e il belga Van Aert. Ma è davvero splendido il lavoro svolto per lui da Davide Cimolai, che mettendo da parte le ambizioni personali si è messo al servizio del più veloce compagno di squadra.