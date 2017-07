Ciclismo, Cretti operata alla testa: "Condizioni critiche ma stabili"

7 luglio 2017

Claudia Cretti, la ciclista del Team Valcar-PBM coinvolta ieri in una brutta caduta durante la settima tappa del 28° Giro Rosa, la Isernia-Baronissi, è stata sottoposta ad urgente intervento chirurgico presso l'ospedale Rummo di Benevento. Le condizioni sono critiche ma stabili, la ragazza è in coma farmacologico. Fondamentali i prossimi giorni.



Questo il comunicato dell'ospedale Rummo di Benevento, dove la giovane ciclista è stata operata alla testa: "Attualmente la paziente è ricoverata in Neurorianimazione in condizioni neurologiche critiche ma stabili. A circa 24 ore dal drammatico evento le condizioni di Claudia se pur stabili permangono critiche e preoccupanti e la prognosi resta riservata. La Cretti ha subito un trauma cranico grave le cui lesioni (contusioni multiple ed ematomi) si sono manifestate rapidamente evolutive".



"È importante come reagirà nelle prossime 24-48 ore al delicato intervento chirurgico al quale è stata sottoposta durante la notte. Ora la giovane ciclista è in coma farmacologico indotto".



La 21enne ciclista bergamasca era finita a terra, in un tratto in discesa, sbattendo la testa contro il guardrail. "Grazie a tutte le persone che sono state vicine a Claudia Cretti con il pensiero nelle ultime ore", ha scritto la Valcar-Pbm su Facebook. "Le compagne di squadra saranno regolarmente a via dell'8/a tappa del Giro Rosa: questo è il miglior modo per stare vicine a Claudia".