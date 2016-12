Ciclismo, Coppa Agostoni: Rebellin trionfa su Nibali

16 settembre 2015

NIBALI PRONTO PER IL MONDIALE

Buone indicazioni per il ct azzurro Davide Cassani. Innanzitutto il ritorno in gara di Vincenzo Nibali, secondo al traguardo, alla prima gara dopo la squalifica alla Vuelta: "È un anno un po' sfortunato. Vediamo come vanno queste gare, se posso aiutare ben venga. Ho in testa il Lombardia, è ovvio, bisogna però vedere come vado adesso dopo che sono rimasto fermo un po'".