Ciclismo, Coppa Agostoni 2017: Albasini trionfa in volata

13 settembre 2017

Lo svizzero Michael Albasini, 37 anni, si aggiudica la 71esima edizione della Coppa Agostoni. Il corridore della Orica-Scott (anche se oggi era in gara per la nazionale elvetica) taglia per primo il traguardo di Lissone in un arrivo in volata davanti a Marco Canola (Nippo-Fantini) e Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec). Appuntamento a giovedì, a Legnano, per la Coppa Bernocchi, utile per comporre la squadra azzurra in vista del Mondiale di Bergen.