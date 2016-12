Ciclismo, Basso rientrato in Italia: "Voglio tornare a Parigi per la fine del Tour"

14 luglio 2015

Ivan Basso è rientrato in Italia. Il ciclista, dopo aver abbandonato il Tour, ha ora di fronte la battaglia più difficile, quella contro il tumore al testicolo diagnosticatogli proprio in Francia. "In fondo sono stato anche fortunato - ha dichiarato al nostro Gabriele Cattaneo - ora ci sarà subito un nuovo consulto medico al San Raffaele e poi l'operazione. Ringrazio tutti per l'affetto: quello del ciclismo è un mondo speciale. Voglio essere a Parigi per la fine del Tour: l'ho promesso a Contador".