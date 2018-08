Ciclismo, Aru alla riscossa alla Vuelta: “Ho grande entusiasmo, dagli errori si impara”

21/08/2018

La Vuelta per tornare a vincere e ritrovare la fiducia di un tempo. E’ questo l’obiettivo di Fabio Aru che sarà presente al via della corsa a tappe spagnola previsto per il prossimo sabato. Il corridore sardo è reduce da un Giro d’Italia deludente ma la voglia di riscatto non gli manca: “Affronterò la Vuelta con grande entusiasmo e voglia di fare bene, anche per ripagare l'affetto e il supporto mostratomi dalla squadra, dagli sponsor e dai tifosi. E’ una corsa che mi piace molto per percorsi, salite e spinta dei tifosi”.