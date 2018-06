Ciclismo, a Gerusalemme tutto pronto per il Giro: anche Netanyahu in sella

25 aprile 2018

A Gerusalemme è tutto pronto per ospitare la partenza del Giro d'Italia il 4 maggio. Scatterà proprio dalla Città Santa, infatti, la corsa ciclistica. E anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di salire in sella: in un video diffuso su Twiiter dal suo ufficio, si vede il primo ministro rifiutare l'auto di servizio e salire su una bicicletta. "Il Giro si appresta ad arrivare in Israele. Devo far pratica. Sono uscito ad allenarmi con la squadra israeliana che per la prima volta partecipa alla competizione. Che forza ha questo gruppo...in bocca al lupo" recita il tweet.