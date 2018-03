Ciclismo, Froome ha nel mirino la Tirreno-Adriatico

6 marzo 2018

La 'Corsa dei due mari' quest'anno propone al via i più grandi nomi del ciclismo mondiale: da Froome a Nibali e poi ancora Dumoulin, Uran, Bardet, Aru, Porte, Landa, Lopez, Yates, Dennis e Thomas, tutti in lotta per la vittoria finale. "La condizione alla vigilia di questa gara è sempre un punto di domanda - spiega Nibali -. Un problema a inizio stagione ha ritardato la mia preparazione. Mi presento al via in punta di piedi, non ho grandi ambizioni. Vedremo giorno dopo giorno cosa potrò fare".



Il tricampione del mondo Sagan, Van Avermaet, Kwiatkowski, Gilbert, Ulissi, Hagen, Gaviria, Cavendish, Ewan e Matthews andranno invece in cerca di una vittoria di tappa. "Sarà sicuramente una Tirreno-Adriatico diversa per me - dice Sagan -. In passato avevo corso di più prima di questa gara, incluso in Qatar, Oman o Argentina. Il mio programma è cambiato, anche se non di molto. Questa gara è il vero inizio della mia stagione, penso alla classifica a punti".