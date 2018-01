Buchanan, incidente in auto: le immagini shock

3 gennaio 2018

Immagini shock quelle postate su Instagram dalla campionessa olimpica e mondiale di BMX Caroline Buchanan. La 27enne australiana è rimasta coinvolta in un incidente stradale con importanti conseguenze: naso e sterno rotti e polmone collassato."Non direi che il 2017 è finito come avevo pensato...", ha spiegato nel post la stessa Buchanan dopo aver trascorso due giorni in terapia intensiva.