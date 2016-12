Ciclismo: urlo Paolini, sua la Gand-Wevelgem

Successo prestigioso e inaspettato quello di Luca Paolini alla Gand Wevelgem, corsa in linea in Belgio di 240 km da Deinze a Wevelgem che fa da antipasto al Giro delle Fiandre, in programma domenica prossima a Pasqua. Il 38enne della Katusha ha sofferto come tutto il gruppo le condizioni meteo molto difficili, con pioggia, vento e freddo, ma alla fine è quello che ha gestito meglio le forze: staccatosi ai -38 sul Kemmelberg, letale per l'altro azzurro di testa Daniel Oss, è riuscito a rientrare sugli altri sei battistrada, i favoriti, e con loro si è giocato la vittoria.



Ai -16 l'ex gregario storico di Paolo Bettini è scattato insieme a Niki Terpstra, vincitore l'anno scorso della Roubaix, ma ai -7 erano ancora tutti assieme, con Geraint Thomas, vincitore venerdì ad Harelbeke, Vanmarcke, Debusschere e Vandenbergh. Il gruppetto è rimasto unito per poco perchè ai -6 Paolini è scattato da solo e, approfittando di un mancato accordo tra gli altri per chiudere il buco, ha fatto il vuoto. Sul traguardo l'atleta della Katusha è arrivato da solo a braccia alzate, poi sono arrivati Terpstra e Thomas.



E' il settimo successo dell'Italia alla Gand-Wevelgem, il primo da Mario Cipollini nel 2002. Per Paolini è la prima grande vittoria della carriera dopo il terzo posto ottenuto alla Sanremo nel 2003 e nel 2006, e quello al Fiandre nel 2007.