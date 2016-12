Una Vuelta per scalatori: presentata l'edizione 2015

A Torremolinos è nata ufficialmente la Vuelta 2015, che scatterà il prossimo 22 agosto da Puerto Banús con una cronometro a squadre di 7,4 km. Sono 21 le tappe in programma, 13 delle quali prevedono l'arrivo in salita mentre le cronometro saranno due: quella che darà il via alla corsa spagnola e una di 39 km, prevista nella 17.ma tappa a Burgos. La Vuelta finirà domenica 13 settembre con la tappa Alcalá de Henares-Madrid di 93,7 km.