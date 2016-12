Ciclismo: Wiggins con Sky fino alla Roubaix

Ancora qualche mese su strada e poi sarà solo marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi 2016. Il Team Sky ha infatti annunciato che Bradley Wiggins, vincitore del Tour de France 2012 e campione del mondo a cronometro in carica, ha prolungato il suo contratto fino a fine aprile 2015, ovvero dopo le classiche sul pavè tra Francia e Belgio. Sir Bradley potrà quindi partecipare ancora una volta alla Parigi-Roubaix, una delle sue corse preferite, dopo di che si dedicherà totalmente alle preparazione per i Giochi di Rio de Janeiro 2016 dove sarà uno dei favoriti per l'oro nella pista.

"Ho vissuto momenti magnifici con il team Sky e spero che ve ne siano altri nel futuro. Gli investimenti di Sky nel ciclismo, e in particolar modo in questa formazione, ha cambiato il panorama delle due ruote nel Regno Unito e sono orgoglioso di aver fatto parte di questa storia. La Parigi-Roubaix è una gara speciale per me, oltre che essere una delle prove più difficili al mondo: il mio obiettivo è migliorare il nono posto dell'anno scorso. Dopo questa gara potrò concentrarmi sulla preparazione olimpica", ha detto Wiggins, come si legge nel comunicato diffuso dal Team Sky.