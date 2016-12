Ciclismo: doping, Mauro Santambrogio ancora positivo

Mauro Santambrogio è caduto ancora una volta nella rete del doping. Il 30enne ciclista comasco, che il 2 novembre aveva finito di scontare una squalifica per aver assunto Epo al Giro d'Italia del 2013, è stato trovato positivo al testosterone in un controllo fuori competizione effettuato il 22 ottobre 2014. In attesa delle controanalisi Santambrogio è stato sospeso e ora rischia una lunghissima squalifica.

Ivano Fanini , patron dell'Amore&Vita, era pronto a scommettere sulla voglia di rivalsa del 30enne. "Santambrogio con noi non farà soltanto il corridore - aveve dichiarato - considerata la sua storia, diventerà anche il paladino della lotta al doping". Parole d'affetto e di stima, prima della doccia gelata della nuova positività. E se anche le controanalisi sul campione B confermeranno la positività al testosterone , per Santambrogio la carriera in sella a una bici sembra davvero finita qui. Nel peggiore dei modi.

LA DIFESA DI SANTAMBROGIO

"Stavolta ho la coscienza pulita, vi voglio raccontare come stanno le cose, poi ognuno è libero di pensare, di giudicare e anche di darmi addosso. Come sapete ero sospeso, ancora non sapevo se qualcuno mi avrebbe offerto la possibilità di tornare a correre, così l'estate scorsa ho deciso di affrontare un problema fisico delicato. Il 7 luglio scorso mi sono sottoposto ad una visita dall'urologo, soffro di problemi di erezione, prostatite, varicocele sinistro, ipotestosteronemia come riporta il certificato che mi è stato redatto. Quando il 22 ottobre sono venuti gli ispettori per effettuare controlli, ho detto subito di essere stato in cura per i problemi che vi ho descritto, prima ancora che effettuassero i prelievi ho mostrato il certificato, loro lo hanno fotografato e poi hanno svolto il loro compito. Le controanalisi? Non le richiedo, non ci penso nemmeno perché è ovvio quale può essere il risultato".