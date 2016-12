Ciclismo, doping: licenza a rischio per l'Astana di Nibali

Una decisione definitiva sulla concessione della licenza all'Astana verrà presa la prossima settimana. Al momento, però, il team di Nibali non fa parte dei 18 del World Tour, ovvero le 'big' che partecipano alle corse a tappe più importanti e alle classiche. Il general manager Vinokourov ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso al Tas di Losanna se il parere della commissione venisse confermato dall'Uci.



Se anche il tribunale dovesse dare torto all'Astana, si aprirebbero scenari complessi per i corridori. Lo stesso Nibali, che pure ha sempre confermato la volontà di rimanere con la sua attuale squadra fino al 2016, potrebbe essere costretto a cercare un nuovo team per difendere il titolo conquistato al Tour quest'anno. Non essendo in possesso della licenza, infatti, l'Astana dovrebbe sperare in un invito per partecipare al Tour de France. A rischio, oltre a quello di Nibali, anche il contratto dell'altro big Aru.