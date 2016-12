Caso Pantani, Vallanzasca sentito in carcere dai carabinieri

Proseguono le indagini dei pm di Forlì per far luce sulla morte di Marco Pantani e chiarire alcuni lati oscuri sulla squalifica del Pirata al Giro d’Italia del 1999. I carabinieri hanno infatti sentito in carcere Renato Vallanzasca . L'ex capo della mala milanese aveva raccontato di aver sentito parlare in prigione di un complotto ai danni di Pantani relativo ai controlli sul sangue a Madonna di Campiglio.

Per ora si tratta solo di un atto dovuto dopo la riapertura dell'inchiesta sul caso. Dietro la fine di Pantani, infatti, è spuntata anche l'ombra della camorra e delle scommesse sul Giro d'Italia. Tesi gridata a gran voce dalla madre del Pirata, Mamma Tonina, e alimentata anche da alcune affermazioni shock di Renato Vallanzasca.



All'epoca l'ex boss della Comasina, ergastolano a Opera, dichiarò di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che gli disse di far parte di una cosca e gli consigliò di puntare dei soldi sui rivali di Pantani al Giro. "Non mi permetterei mai di darti una storta. Non so come, ma il pelatino non finisce la gara", gli avrebbe detto l'affiliato. Suggerimento insistito, anche mentre il Pirata dominava il giro. Il 5 giugno 1999, poi l'affondo: "Visto? Il pelatino è stato fatto fuori. Squalificato" (con riferimento a test falsati sui controlli del sangue di Pantani).



Quando venne sentito dal magistrato che indagava su Campiglio, Vallanzasca tacque. E fece lo stesso con la madre di Pantani nel 2008. Ora è stato interrogato nuovamente. Si attendono sviluppi.