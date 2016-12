Alla caccia dell'ultima compagna di Marco Pantani

Domenica Live è andata a cercare Christina Jonsson, l'ultima compagna di Marco Pantani. La nostra Ilaria Dalle Palle è stata a Losanna, in Svizzera, per intervistare la donna che per quasi 8 anni fu la fidanzata del ciclista. Lei ora insegna arte e preferisce non parlare: a una mail, con la domanda "E' possibile che Marco si sia ucciso?", ha risposto con due quadri pieni di insulti.