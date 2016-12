Caso Pantani, riaperta l'inchiesta su Campiglio

Un maledetto 53 percento ha innescato la parabola perversa della sua cacciata dal Giro d'Italia. Era il re, e in pochi minuti si trovò a essere trattato come un ladro. A Campiglio Pantani è stato espulso dalla corsa come un truffatore. Quel valore di ematocrito che ha rovinato la vita del più grande scalatore del mondo non convince più. Troppi gli elementi che vanno in direzione opposta alla logica, troppe le prove che ci fanno capire come qualcosa in quel test ematico non torni. E così il procuratore capo di Forlì Sergio Sottani coadiuvato dalla dottoressa Spirito ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Un'indagine iniziata da circa un mese e mezzo fa. Diversi testimoni sono stati ascoltati e l'indagine ha già portato a scoperte e rivelazioni importantissime. Siamo solo all'inizio. Dopo Rimini anche Madonna di Campiglio sta per svelare verità decisive di un giorni un maledetto 5 giugno 99 che ha cambiato per sempre la storia di quel Giro d'Italia e della vita di Marco Pantani.