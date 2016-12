Ciclismo, l'addio alle corse di Andy Schleck

Una carriera piena di soddisfazioni culminata nella vittoria del Tour del 2010 , ma anche scandita da molti i nfortuni e cadute . L'ultima , avvenuta a inizio Tour in Gran Bretagna, l'ha costretto a mollare a causa di un grave infortunio riportato al ginocchio destro. A nulla è valsa la terapia a cui si è sottoposto. Così il ciclismo mondiale è costretto a salutare uno dei grandi protagonisti dell'ultimo decennio.

Durante la conferenza stampa di addio Schleck ha spiegato i motivi del ritiro: "Sono molto dispiaciuto di concludere così la mia carriera. Avrei voluto continuare a gareggiare, ma il ginocchio non me lo consente. Fin dal giorno della caduta non ci sono stati miglioramenti. I legamenti sono guariti, ma la cartilagine è danneggiata. Se continuo la terapia potrei peggiorare la situazione."