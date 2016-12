Giro 2015: c'è il Mortirolo, arrivo a Milano

Il Giro d'Italia 2015 partirà sabato 9 maggio da Sanremo per chiudersi il 31 a Milano, sede di Expo. La 98.ma edizione della corsa rosa, presentata oggi, conta 21 tappe per 3.481,8 km totali, uno sconfinamento in Svizzera, una cronometro a squadre, una individuale, 5 tappe di alta montagna, 7 di media e 7 di pianura. C'è anche un arrivo a Madonna di Campiglio, dove Marco Pantani vinse l'ultima corsa italiana. Nella 16.ma tappa si passa dal Mortirolo.