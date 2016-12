Ciclismo, Mondiali: Bystrom oro nell'Under 23 su strada

Parla norvegese la prova su strada Under 23 ai Mondiali di ciclismo di Ponferrada in Spagna. Il successo in solitaria va infatti a Sven Erik Bystrom (Norvegia), abile nel finale ad anticipare tutti con un grande scatto e a tagliare per primo il traguardo in 4h32'39". Completano il podio l'australiano Caleb Ewan (argento) e Kristoffer Skjerping (bronzo). Primo degli italiani, Iuri Filosi, che non va oltre il sesto posto.