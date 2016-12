Ciclismo, Mondiali: crono a Wiggins, Malori sesto

Tutti aspettavano Tony Martin per un poker consecutivo non riuscito a nessuno e invece è Bradley Wiggins a conquistare il titolo della cronometro ai Mondiali di ciclismo che si stanno svolgendo a Ponferrada, in Spagna. Il britannico del Team Sky, oro nella prova contro il tempo a Londra 2012, ha dominato la corsa precedendo di 26" il tedesco Tony Martin, vincitore nelle ultime tre edizioni. Terzo l'olandese Dumoulin, sesto Adriano Malori.