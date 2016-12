Ciclismo, Vuelta: Contador fenomenale, è lui il re

E' Alberto Contador il re della Vuelta 2014 . Da Puerto de Ancares arriva l'ennesima conferma: nell'ultima tappa con arrivo in salita lo spagnolo regge agli attacchi di Purito Rodriguez e Froome e alla fine lascia sul posto tutti, tagliando per primo il traguardo e presentandosi in maglia rossa, con ampio margine da gestire (1'37" sul britannico), alla conclusiva crono di Santiago de Compostela. Quinto posto per un comunque ottimo Fabio Aru .

Ultima tappa in salita di una Vuelta difficilissima, prima della chiusura di domenica con la crono di Santiago de Compostela. Sono in quattro a comandare con oltre cinque minuti di vantaggio sul gruppo dopo l'Alto de Vilaesteva: Coppel, Niemiec, Mederel e Poels scollinano per primi l'Alto de O Lago su una carovana trainata dall'Astana di Aru e dal Team Sky di Froome. La fuga regge oltre l'Alto de Folgueiras de Aigas e si trascina fino ai piedi del Puerto de Ancares: in mezzo c'è la foratura per il leader della classifica scalatori Luis Leon Sanchez, con un generoso compagno che gli cede la bicicletta aiutandolo a ripartire. A 9 chilometri dalla fine, nell'ascesa verso Puerto de Ancares, Purito Rodriguez tenta l'assolo e arriva ad avere anche 30 secondi di vantaggio sui rivali, ma nell'arco di 3 chilometri viene agganciato da Froome, Contador, Valverde e Aru. Restano da soli il britannico e la maglia rossa: Froome ci prova più volte, ma il Pistolero tiene botta con tranquillità e ad un chilometro dal traguardo fulmina l'avversario. Primo posto ed ennesima dimostrazione di forza per Contador: resta solo da completare l'opera a Santiago, poi sarà festa.