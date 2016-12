Vuelta 2014, 19a tappa: impresa Hansen, beffato Degenkolb

Grande impresa di Adam Hansen che vince in solitaria la 19esima tappa della Vuelta di Spagna da Salvaterra do Mino a Cangas do Morrazo. L'australiano della Lotto Belisol stacca i migliori nei chilometri finali beffando il grande favorito John Degenkolb, secondo al traguardo davanti a Filippo Pozzato. Non cambia nulla in classifica generale: Alberto Contador mantiene la maglia rossa con 1’19” di vantaggio su Froome. Aru quinto nella generale.