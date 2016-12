La sfida in bici di Giulia Candiago

Il 25 ottobre partirà " Cycle for Zero ” (http://www.m2m.org/cycle-to-zero/), una sfida in bicicletta dalle montagne del Regno dello Swaziland fino al parco nazionale Kruger in Sud Africa, organizzata per supportare economicamente le attività di Mothers2mothers a sostegno dell'eliminazione dell'HIV pediatrico. Lungo il tragitto verranno visitati i campi d’integrazione Mothers2mothers. Giulia Candiago , ex campionessa di sci alpino della nazionale italiana e fidanzata con il giocatore di rugby Martin Castrogiovanni salirà in bicicletta per sostenere l'iniziativa a favore dei bambini affetti da HIV.

"Cycle for Zero” è un evento solidale di livello internazionale e l'obiettivo è quello di raccogliere i fondi per garantire il lavoro della onlus Mothers2mothers nelle diverse strutture. Il traguardo che Giulia si prefigge è di trovare finanziamenti per dare una possibilità di vita migliore a questi bambini. “Sono felicissima di dare il mio sostegno a Mothers2mothers, il tempo a disposizione per trovare le risorse è davvero poco - ha dichiarato Giulia - Sono sicura che con l'aiuto di tutti si potranno raggiungere grandi risultati. Vengo dal mondo dello sport dove non si è mai da soli e lo spirito di squadra è sempre vivo, sono certa che verrò supportata in particolare dagli amici dello sci, del rugby e della bicicletta!" Da questo link è possibile contribuire: http://uk.virginmoneygiving.com/giuliacandiago Il piano di Mothers2mothers prevede la partecipazione significativa di madri che vivono con l'HIV: il forte legame con la comunità e la conoscenza dell'HIV rende il loro operato altamente efficace. Il modello Mentor Mothers è stato identificato come una strategia chiave nel piano globale delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle infezioni da HIV tra neonati. Con questo progetto sono state raggiunte più di 1,2 milioni di madri positive all'HIV in nove paesi dell'Africa sub-sahariana, ed è partito il programma anche in altri due paesi.