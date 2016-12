Vuelta 2014, 18a tappa: trionfa Aru, Contador resta leader

Spettacolare il finale di gara in questa tappa della Vuelta, calma piatta fino agli ultimi 6 Km, poi si scatenano tutti gli uomini di classifica. Lo scatto decisivo lo compie Aru a 4 Km dall'arrivo, incredibile la progressione dell'italiano che fa il vuoto, gli spagnoli provano a farsi sotto ma non hanno il suo passo, l'unico che gli tiene testa è Froome (Team Sky). I due collaborano fino all'ultimo tratto, quando Aru decide che non gli basta quello scatto ma vuole la sua seconda tappa alla Vuelta (dopo il trionfo al santuario de San Miguel). Niente da fare per il britannico, lo scatto del sardo è bruciante e taglia per primo il traguardo. Froome si può consolare con il secondo posto nella generale, grazie agli abbuoni scavalca Valverde e si porta a 1'19" da Contador (Tinkoff-Saxo), che nonostante la fatica odierna resta saldamente in maglia rossa. Aru si conferma quinto (3’15”) ma guadagna secondi su Rodriguez (a 2’'29”). Domani è in programma un'altra tappa di media montagna, partenza da Salvaterra de Mino e arrivo a Cangas do Morrazo, 180 Km.