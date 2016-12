Ciclismo, Contador rinuncia al Mondiale: "Percorso non adatto alle mie caratteristiche"

Alberto Contador non parteciperà al Mondiale su strada, in programma il 28 settembre prossimo a Ponferrada (Spagna). A comunicarlo è stato lo stesso cicilista nel giorno di riposo della Vuelta, giro di cui è attualmente il leader: "Il percorso non è adatto alle mie caratteristiche e per questo preferisco lasciare il mio posto ad un altro. Corridori come Purito o Valverde possono essere più utili e avere più fiducia e possibilità".