Vuelta 2014, 15a tappa: super Niemiec, Contador non molla

Grande vittoria di Przemyslaw Niemiec che si impone in solitaria sull'arrivo in salita di Lagos de Covadonga al termine della 15esima tappa della Vuelta . Il polacco della Lampre, in fuga dall'inizio, precede di solo 5 secondi la coppia spagnola Valverde-Rodriguez . Quarto al traguardo ma ancora leader della classifica generale è Alberto Contador. Buona prova di Fabo Aru, quinto nella generale e quinto oggi.

La consueta fuga di giornata è composta da cinque corridori: Przemyslaw Niemiec, Cameron Meyer, John Degenkolb, Kristof Vandewalle e Javier Francisco Aramendia Llorente (CJR). Il loro vantaggio sul gruppo della Maglia Rossa arriva a superare i 9 minuti ma all'imbocco dell'ultima salita di giornata, il Gpm di categoria speciale che porta sul traguardo di Lagos de Covadonga (12,2 km con pendenza massima al 17,5%) resta in testa solo Niemiec.

Nel plotoncino dei migliori ai meno 5 c'è lo scatto di Contador che si porta dietro Valverde e Rodriguez. Aru e Froome però non demordono e raggiungono i fuggitivi un chilometro più tardi. Niemiec, sfinito, riesce a reggere fino al termine tagliando per primo il traguardo con 5 secondi di vantaggio su Valverde e Rodriguez. Contador chiude quarto con un distacco di 10 secondi dal polacco della Lampre mentre un ottimo Aru termina al quinto posto a 7 secondi dal leader della generale.

In classifica Contador precede Valverde di 31 secondi e Froome di 1 minuto e 20. Aru è quinto con 2'22" di ritardo dallo spagnolo della Tinkoff-Saxo. Domani è in programma un'altra tappa emozionante, da San Martin el Rey Aurelio a La Farrapona di 160,5 chilometri con cinque Gran Premi della Montagna di prima categoria e arrivo in salita.