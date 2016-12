Vuelta 2014, 14a tappa: impresa di Hesjedal, Contador sempre in rosso

Tappa davvero impegnativa quella odierna: dopo aver affrontato il Gpm di seconda categoria La Collada de La Hoz, il gruppo torna a salire sul Puerto de San Glorio, Gpm di prima categoria di quasi 21 km con pendenza media al 5,9%. L'ultima fatica di giornata si trova all'arrivo, sulla salita La Camperona di prima categoria all'8,3 di media con pendenza massima al 20%. Peter Sagan decide di abbandonare la Vuelta, senza vittorie di tappa, per concentrarsi sul Mondiale.

Sul Puerto de San Giorgio scollina per primo Luis Leon Sanchez, nuova maglia a pois della Vuelta, assieme al gruppetto dei 13 fuggitivi di giornata. Il plotone maglia rossa affronta l'asperità finale con 6 minuti di ritardo dagli attaccanti. Ai meno 2 dal traguardo la strada sale fino al 20%: Oliver Zaugg cerca lo scatto decisivo ed abbandona i compagni di fuga. Hesjedal però non molla e quando mancano 300 metri sorpassa lo svizzero e si invola in solitaria verso la conquista della tappa. Intanto poco più indietro si assiste alla battaglia per la classifica generale: Contador e Rodriguez si sfidano in scatti e contro-scatti ma è Froome a guadagnare 7 secondi sulla maglia rossa. Bravissimo Fabio Aru che riesce a mantenersi in ruota coi migliori. In classifica generale Contador precede ora Valverde di 42 secondi, terzo Froome a 1’13”. Aru è sesto a 2’15” dallo spagnolo della Tinkoff-Saxo.

Domani la quindicesima tappa con partenza da Oviedo e arrivo in salita a Lagos de Covadonga, percorso adatto a nuove fiammate dei migliori.